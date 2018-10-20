يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد (محمد صلاح) بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار|كول كورة
السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:47 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد (محمد صلاح) بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار|كول كورة
يحسم ديفيد فاجنر، المدير الفنى لنادى هدرسفيلد تاون، خلال الساعات القليلة المقبلة، مشاركة اللاعب المصرى رمضان صبحى أمام ليفربول فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد (محمد صلاح) بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار|كول كورة
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