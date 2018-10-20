محافظ الشرقية يتفقد سير أعمال إنشاء كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 186 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير الأعمال الجاري تنفيذها بكوبري شرويدة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة مبدئية 186 مليون جنيه.

إستمع محافظ الشرقية لعرض تفصيلي من المهندسين المسئولين والتابعين للشركة المسند إليها تنفيذ المشروع عن المراحل المتبقيه للمشروع ومسارات وإتجاهات الكوبري ، مشدداً على الشركة المنفذه بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال طبقاً للتوقيتات المحددة مع مراعاة الدقة في التنفيذ.

كما إطمئن المحافظ على تشغيل الطريق البديل أسفل الكوبري مشدداً على رفع كفاءته وتهيئته للمشاه وحركة السيارات تيسيراً على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء كوبري شرويدة القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.

رافق المحافظ لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ حامد هبيله السكرتير العام المساعد والواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.