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وصف جديد من توفيق عكاشة للمصريين ويعقب: "أكاد أبكي"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:37 م
وصف جديد من توفيق عكاشة للمصريين ويعقب: أكاد أبكي
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القيادة السياسية لمصر، تحمل عبئًا ثقيلًا، مضيفًا: "اقتصاد مصر تعبان، وفلوسها شحيحة، وتعدادها 103 ملايين نسمة، معقبًا: "أكاد أبكي من الوضع".

وأشار خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى 85% من الشعب المصري "مأنتخين"، و15% فقط من يعملون منهم القيادة السياسية والجيش المصري، واصفا وقوف الجيش بجانب دولته بـ وقفة الأسد.
المزيد عن: توفيق عكاشة الاقتصاد المصري اقتصاد
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