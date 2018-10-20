وصف جديد من توفيق عكاشة للمصريين ويعقب: "أكاد أبكي"

وأشار خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى 85% من الشعب المصري "مأنتخين"، و15% فقط من يعملون منهم القيادة السياسية والجيش المصري، واصفا وقوف الجيش بجانب دولته بـ وقفة الأسد.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القيادة السياسية لمصر، تحمل عبئًا ثقيلًا، مضيفًا: "اقتصاد مصر تعبان، وفلوسها شحيحة، وتعدادها 103 ملايين نسمة، معقبًا: "أكاد أبكي من الوضع".