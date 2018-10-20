بتكلفة 1.842 مليار جنيه و257 مليون يورو.. 7 معلومات لا تعرفها عن مترو مصر الجديدة

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم السبت، بدء اختبارات التشغيل - طبقًا للتعاقد - للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

واستقل هشام عرفات آخر رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة - آخر محطات المرحلة الثانية من الخط الثالث - متجها إلى عدد من محطات المرحلة الرابعة "هارون – هيليوبليس" والتي يجري بها التشغيل التجريبي.

1- مشروع مترو مصر الجديدة يمتد من شارع هارون حتى النزهة بمصر الجديدة.

2- يبلغ طوله 4 كيلومترات شاملا 4 محطات نفقية.

3- بعد افتتاحه سيكون الخط الثالث وصل عدد محطاته العاملة 13 محطة بطول 16 كم.

4- وتتضمن 4 محطات هي "الألف مسكن- هارون- النزهة- نادي الشمس، وبدأ الافتتاح من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة.

5- الافتتاح الرسمي للجمهور سيكون نهاية العام الجاري.

6- مترو مصر الجديدة، بدأت أعمال تنفيذه فى 2 يوليو 2015.

7- وصلت تكلفة تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة.