بتكلفة 1.842 مليار جنيه و257 مليون يورو.. 7 معلومات لا تعرفها عن مترو مصر الجديدة
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم السبت، بدء اختبارات التشغيل - طبقًا للتعاقد - للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
واستقل هشام عرفات آخر رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام
بمصر الجديدة - آخر محطات المرحلة الثانية من الخط الثالث - متجها إلى عدد من محطات
المرحلة الرابعة "هارون – هيليوبليس" والتي يجري بها التشغيل التجريبي.
1- مشروع مترو مصر الجديدة يمتد من شارع هارون حتى
النزهة بمصر الجديدة.
2- يبلغ طوله
4 كيلومترات شاملا 4 محطات نفقية.
3- بعد افتتاحه
سيكون الخط الثالث وصل عدد محطاته العاملة 13 محطة بطول 16 كم.
4- وتتضمن 4 محطات هي "الألف مسكن- هارون- النزهة-
نادي الشمس، وبدأ الافتتاح من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة.
5- الافتتاح الرسمي
للجمهور سيكون نهاية العام الجاري.
6- مترو مصر الجديدة، بدأت أعمال تنفيذه فى 2 يوليو
2015.
7- وصلت تكلفة
تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا
و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة.