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بتكلفة 1.842 مليار جنيه و257 مليون يورو.. 7 معلومات لا تعرفها عن مترو مصر الجديدة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:29 م
بتكلفة 1.842 مليار جنيه و257 مليون يورو.. 7 معلومات لا تعرفها عن مترو مصر الجديدة
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ياسمين مبروك
 

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم السبت، بدء اختبارات التشغيل - طبقًا للتعاقد - للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

 

واستقل هشام عرفات آخر رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة - آخر محطات المرحلة الثانية من الخط الثالث - متجها إلى عدد من محطات المرحلة الرابعة "هارون – هيليوبليس" والتي يجري بها التشغيل التجريبي.

 

1- مشروع مترو مصر الجديدة يمتد من شارع هارون حتى النزهة بمصر الجديدة.

 

2- يبلغ طوله 4 كيلومترات شاملا 4 محطات نفقية.

 

3- بعد افتتاحه سيكون الخط الثالث وصل عدد محطاته العاملة 13 محطة بطول 16 كم.

 

4- وتتضمن 4 محطات هي "الألف مسكن- هارون- النزهة- نادي الشمس، وبدأ الافتتاح من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة.

 

5- الافتتاح الرسمي للجمهور سيكون نهاية العام الجاري.

 

6- مترو مصر الجديدة، بدأت أعمال تنفيذه فى 2 يوليو 2015.

 

7- وصلت تكلفة تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا  و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة.

المزيد عن: هيليوبليس مترو مر الجديدة تكلفة الدكتور هشام عرفات وزير النقل الخط الثالث التشغيل
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