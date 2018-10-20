قمة البريميرليج .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر (كورة اون لاين) مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

ويسعى أصحاب الأرض وحامل اللقب، لاستعادة ذاكرة الانتصارات في "البريميرليج"، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الريدز في الجولة الماضية.

يعتلي مانشستر سيتي القمة برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول، بينما يحتل بيرنلي المركز الثاني عشر، منتشيا بتحسن نتائج الفريق الأخيرة بتحقيق انتصارين وتعادل في آخر 3 مباريات.