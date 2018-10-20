قمة البريميرليج .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر (كورة اون لاين) مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:26 م
قمة البريميرليج .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر (كورة اون لاين) مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
ويسعى أصحاب الأرض وحامل اللقب، لاستعادة ذاكرة الانتصارات في "البريميرليج"، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الريدز في الجولة الماضية.
يعتلي مانشستر سيتي القمة برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول، بينما يحتل بيرنلي المركز الثاني عشر، منتشيا بتحسن نتائج الفريق الأخيرة بتحقيق انتصارين وتعادل في آخر 3 مباريات.
وفي مباراة أخرى يحل فريق برايتون المنشي بانتصاره الأخير على ويستهام يونايتد، ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، الذي خسر الجولة الماضية من مانشستر يونايتد بملعب سانت جيمس بارك.
قمة البريميرل يج .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر (كورة اون لاين) مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
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