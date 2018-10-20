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"رينجو" ينضم لطنطا استعدادا للأوليمبي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:23 م
رينجو ينضم لطنطا استعدادا للأوليمبي
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سارة سالم
 
قرر عبدالناصر محمد المدير الفني للفريق الأول بطنطا تصعيد، أحمد "رينجو" لاعب الشباب للمشاركة في التدريبات استعداداً لمباراة الأوليمبي المقبلة بالقسم الثاني.

وقال اللاعب لـ "الفجر الرياضي"، إن تصعيده للفريق الأول أول خطوه في تحقيق طموحه وهو الاحتراف، وأشار إلا أنه مواليد 98، وانضم لنادي طنطا منذ 11 عاما.

ووجه الشكر لجميع زملاؤه وقطاع الناشئين، وتمني بأن يحصل علي فرصة بالأشتراك مع الفريق الأول في مبارايات، مشيرا الى أنه سيستفيد من خبرات اللاعبين .

ويجيد رينجو اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وخط الوسط، ووسط الملعب المهاجم.

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