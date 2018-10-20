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اغتيال نجل مسؤول أمني موال للحوثيين فى العاصمة اليمنية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:26 م
اغتيال نجل مسؤول أمني موال للحوثيين فى العاصمة اليمنية
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

اغتال مسلحون نجل مسؤول أمني موال لمليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وذكرت مصادر أمنية، في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت - إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص في حي الروضة بصنعاء، على "أحمد عبدالله جزيلان"، نجل مدير أمن مديرية الثورة في محافظة صنعاء، ما أدى إلى مصرعه.

 

يذكر أن عمليات اغتيال طالت مؤخرا عددا من قيادات المليشيات، كان آخرها اغتيال القيادي "صفوان الهبري" في حي الصافية بصنعاء، والقيادي "صالح السراجي" في صنعاء، منتصف شهر سبتمبر الماضي.

 

وتصاعدت الفوضى وعمليات الاغتيالات والسرقة والنهب التي طالت مواطنين وتجارا ورجال أعمال في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها.

 

المزيد عن: مسؤول أمنى موال للحوثيين اليمن العاصمة اليمنية الحوثيين اغتيال
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