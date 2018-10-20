مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر | beIN SPORTS | yalla shoot | kora live | live | kora star

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بطاقة مباراة مانشيستر يونايتد وتشيلسي اليوم

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موعد مباراة مانشيستر يونايتد وتشيلسي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : يوسف سيف

الساعة : 13:30 ظهرا بتوقيت مصر

الساعة : 14:30 ظهرا بتوقيت السعودية

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تشكيل مانشيستر يونايتد: دى خيا؛ فالنسيا، سمالينج، ليندلوف، شو؛ فيلاينى، ماتيتش، بوجبا؛ راشفورد، لوكاكو، مارسيال.

تشكيل تشيلسي: كيبا؛ أزبيليكويتا، روديجر، لويز، ألونسو؛ كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش؛ بيدرو، جيرو، هازارد.

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