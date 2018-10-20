أهداف ريال مدريد وليفانتي الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي (بث مباشر) real madrid ضد ليفانتي اليوم بدون تقطيع



افتتح فريق ليفانتي الإسباني التسجيل أمام ريال مدريد في لقاء اليوم بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، جاء الهدف عن طريق خوسي لويس موراليس في الدقيقة السادسة بعد خطأ فادح من فاران.



