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تجديد حبس 17 متهما بـ"قضية الاختفاء القسري"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:22 م
تجديد حبس 17 متهما بـقضية الاختفاء القسري
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 17 متهما بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما. 

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية التي حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

كما جددت المحكمة حبس 3 متهمين فى القضية 828 لسنة 2017.
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