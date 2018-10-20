كول كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر 20-10-2018 الدوري الإنجليزي متابعة (محمد صلاح)| يلا شوت

في مواجهة مصرية خالصة بالبريمير ليج، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي والذيي تواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق هدرسفيلد والذي يلعب له رمضان صبحي في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم 20-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

معلومات عن المباراة:

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو أحد 3 فرق في البريميرليج في الصدارة ، ولم يتلقى أي هزيمة برصيد 20 نقطة رفقة تشيلسي ومانشستر سيتي، وانتهت مباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي وانتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف، وسيسعى يورجن كلوب إلى الخروج من نفق النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بتحقيق فوزاً مهماً على زملاء رمضان صبحي.

بينما يعيش هدرسفيلد موسماً للنسيان، فحتى الآن لم يحقق الفريق أي انتصار بعد مرور 8 جولاتٍ تعادل خلالها في 3 مبارياتٍ وخسر في 5، ليحتل بذلك المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاطٍ بفارق نقطة واحدة من نيوكاسل وكارديف سيتي المتذيلين.

وسيحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر والريدز زيادة أهدافه في البريميرليج في الموسم الحالي من أجل المنافسة على لقب هداف البريميرليج والذي توج به في العام الماضي.

صلاح يبحث عن الهدف الأول خارج الأنفيلد:

ويبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني عن هدفه الأول خارج ملعب الانفيلد ، عندما يحل ليفربول ضيفاً على هدرسفيلد تاون، الذى يضم الجناح المصرى رمضان صبحى ضمن مباريات الجولة التاسعة، حيث لم يتمكن محمد صلاح من التسجيل خارج الديار، فى حين نجح اللاعب المصرى بالتسجيل فى المباريات الثلاث التى أقيمت فى معقل ليفربول أمام وست هام يونايتد وبرايتون وساوثهامبتون، كما أنه لم يسجل منذ يوم 22 سبتمبر الماضى عندما أحرز هدفاً فى فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، وشارك محمد صلاح فى 11 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، منها 10 مباريات شارك فيها أساسياً، وسجل 3 أهداف وصنع "هدفين".

ترتيب فريق ليفبول قبل مواجهة هيدرسفيلد:

يحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 20 نقطة خلف مانشستر سيتى وتشيلسى بفارق الأهداف، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ18 برصيد ثلاث نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وهيدرسفيلد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة ليفربول مع هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "بي إن سبورت 2" الرياضية القطرية.

التشكيل المتوقع:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ويتكون من كلا من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون- روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري - ساديو ماني- محمد صلاح.