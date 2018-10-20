بث مباشر الآن – الشوط الأول مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018

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بطاقة مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم

البطولة : الدوري الاسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 – bein sports HD 3

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 13:00 ظهرا بتوقيت مصر

الساعة : 14:00 ظهرا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي:

حراسة المرمي: كورتوا، وخط الدفاع :راموس، فاران، كارفخال ومارسيلو، وفي خط الوسط، كاسيميرو، كروس، إيسكو، وفي الهجوم: بيل، بنزيما وأسينسيو.

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