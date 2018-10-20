تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ23 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 23 أكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.









صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.











