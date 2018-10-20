مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز





نتابع معكم عبر "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزية لكرة القدم، حيث يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على البلوز في مباراة لا تعرف التوقعات رغم التراجع الكبير في المستوي الفني لنادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم تحت قياد المدرب البرتغالي مورينيو، والذي لم يقدم المستوي اللائق باسم اليونايتد خلال جميع مبارياته بالموسم الحالي.

يعانى نادي مانشستر يونايتد من تراجع كبير في المستوي خلال هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة جمعها من الانتصار في 4 مباريات وتعادل وحيد، بينما يعيش البلوز حالة من المستوي الفني الرائع خلال الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 20 نقطة بالتساوي مع السيتي صاحب المركز الأول.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يكون موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم السبت الموافق 20-10-2018 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزية على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

وستكون المباراة منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD2 من اهم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم.

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سنكون معكم من خلال المقال للتعرف على نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم لحظة بلحظة خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة