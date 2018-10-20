إخلاء سبيل طالبين متهمين بتأسيس جماعة ارهابية
السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:42 صمـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهره الدائرة 28 إرهاب، إخلاء سبيل عبد الله جاد محمد ومحمد شافعي محمد محمد في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية رقم 23626 لسنة 2014، والصادر ضدهما غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة العامة ضم مفردات القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدوله العليا.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم منها التحريض المناهضة للدولة وتأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب ومنع موْسسات الدولة من ممارة أعمالهم والإضرار بالوحدة الوطنية.
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