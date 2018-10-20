مباراة ريال مديد - ليفانتي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي (BEIN SPORT)







4 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي:

شوستر العامل المشترك بين ريال مدريد وليفانتي:



يدخل ريال مدريد وليفانتي لقاء اليوم، ، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، بعامل مشترك تاريخي وحيد بينهما، هو المدرب الألماني بيرند شوستر، الذي ساعد الأول على التتويج بالليجا للموسم الثاني على التوالي عام 2008، وهو إنجاز لم يحققه الريال في المسابقة في القرن الجديد، رغم أنه هبط بالآخر من المسابقة عام 2005.





ريال مدريد يستيعد أسلحته قبل مواجهة ليفانتي:

ودخل كل من مارسيلو وإيسكو ألاركون وجاريث بيل وكريم بنزيمة ضمن قائمة استدعاءات مدرب ريال مدريد، بعد تعافيهم من الإصابات، ليصبحوا جاهزين للعب ولو لدقائق أمام ليفانتي.





ترتيب ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي:

ريال مدريد يأتي المركز الخامس برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن متصدر الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس، بعد أن فاز ريال مدريد في أربع مباريات، وتعادل في الجولة قبل الماضية أمام أتلتيكو مدريد، وتعثر كذلك أمما أتلتيك بيلباو، وخسر أمام إشبيلية.



التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليفانتي بالليجا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا، راموس، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: جاريث بيل، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.



موقف مودريتش من المشاركة مع ريال مدريد:

ومع غيابه عن لقاء الأردن الودي، يكون قائد منتخب كرواتيا جاهزًا للمشاركة في أسبوع قوي ينتظره ريال مدريد، وقد يحدد مصير مدربه جوليان لوبتيغي.





مباراة ريال مديد - ليفانتي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي (BEIN SPORT)

شهدت قائمة النادى الملكى غياب 4 لاعبين وهم دانى كارفخال بداعى الإصابة و فاييخو، ماركوس لورينتى ولوكا زيدان بقرار فنى.