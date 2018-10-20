ضبط 49 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 49 قضية تموينية تنوعت في ضبط 11 عدم حمل شهادة صحية، 7 غلق في مواعيد غير رسمية، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 13 عدم الإعلان عن أسعار.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.