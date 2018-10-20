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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
بحرية الاحتلال - أرشيفية
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وكالات
 

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم السبت، صيادين فلسطينيين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

 

وأفاد أحد الصيادين بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين الشقيقين كريم ومحمد وحيد أبو حسان، وصادرت قاربهما أثناء عملهما بالصيد على بعد 3 أميال فى بحر منطقة السودانية، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

 

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين بإطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم واعتقالهم.

 

في سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم السبت، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى قرية عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

 

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت القنابل الغازية والصوت وسط بلدة عزون، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد المواطنين وعبثت بمحتوياته.

 

وتنتشر قوات الاحتلال في أطراف بلدة عزون وحقول الزيتون المحاذية للشارع الرئيسى، ومحيط جسر كفر لاقف القريب من المدخل الشمالى.

 

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