كارتيرون يركز على "التكتيك" في تدريب الأهلي

ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات التكتيكية في مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وقام كارتيرون بالتركيز على التدريبات التكيكية والضغط على الخصم في جميع أرجاء الملعب لاستخلاص الكرة.





ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



