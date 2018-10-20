حكايات اليوم.. اندلاع ثورة القاهرة الأولى.. ومقتل القذافي

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ اندلاع ثورة القاهرة الأولى، فضلًا عن ميلاد عبد الرحمن بيصار.

اندلاع ثورة القاهرة الأولى

وفي مثل هذا اليوم 20 أكتوبر من عام 1798م، اندلعت ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية على مصر، وراح ضحيتها حوالي 2500 مصريًا بينما قتل من الفرنسيين 16 فردًا فقط بينهم جنرال.

كان من أهم أسباب الثورة؛ فرض الفرنسيين للضرائب الباهظة خاصة على التجار على عكس وعود نابليون عند قدومه لمصر، وتفتيشهم للبيوت والدكاكين بحثا عن أموال، وهدم أبواب الحارات لتسهيل مطاردة رجال المقاومة وهدم المباني المساجد بحجة تحصين المدينة.

قاد الأزهر وشيوخه الثورة وقام التجار بتمويلها وأقيمت المتاريس في المدن، وحينما اشتعلت الثورة قتل الكثير من المصريين والفرنسيين ومنهم حاكم القاهرة الفرنسي (ديبوي)، واجه نابليون الثورة بعنف ودخل جنوده الأزهر بخيولهم مما أثار الشعور الديني للمصريين.

حكم على ستة من شيوخ الأزهر بالإعدام، واقتيدوا إلى القلعة، حيث ضربت أعناقهم ثم انتشلت أجسادهم إلى أماكن مجهولة.

معركة نافارين البحرية

وفي 1827م، وقعت "معركة نافارين البحرية" بين الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا مدعم بالأسطول العثماني والأسطول الجزائري من جهة وأساطيل بريطانيا فرنسا وروسيا من جهة أخرى.

انعقاد أول جلسة لجامعة الدول في تونس

وفي 1979م، انعقدد أول جلسة لجامعة الدول العربية في تونس بعد انتقال مقرها من القاهرة احتجاجًا على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وأكد المشاركون في الجلسة على إقرار العقوبات السياسية والاقتصادية بحق مصر، كما تم تعليق عضويتها في الجامعة.

مقتل القذافي

وفي مثل هذا اليوم 20 أكتوبر من عام 2011م، أعلن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عن مقتل معمر القذافي.

معمر محمد عبد السلام القذافي، كان سياسيًا وثوريًا ليبيًا، وفي الواقع كان حاكم ليبيا لأكثر من 42 سنة.

كامل كيلاني

فيما ولد الكاتب المصري كامل كيلاني، في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر من عام 1897م، اشتهر بأعماله الموجهة للأطفال وأطلق عليه النقاد لقب رائد أدب الطفل وترجمت قصصه إلى عديد من اللغات.

عبد الرحمن بيصار

كما ولد الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، شيخ الجامع الأزهر، في 1910، وهو أعلام مدرسة؛ رائد الفلسفة الإسلامية شيخ الأزهر الإمام الأكبر مصطفى عبد الرازق الأشعري الشافعي، صاحب الكتاب القيم النفيس؛ و تلميذ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده.

اليوم العالمي لهشاشة العظام

وفي مثل هذا اليوم 20 أكتوبر من كل عام، ينظم العالم، فعاليات للتعريف، باليوم العالمي لهشاشة العظام أو تخلخل العظم، هو مرض روماتيزمي سببه انخفاض في كثافة العظام أو رقاقتها بالهيكل العظمي.