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"أزارو وكوليبالي" ينتظمان في تدريب الأهلي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
أزارو وكوليبالي ينتظمان في تدريب الأهلي
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علي نبوي
 
انتظم الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وكان اللاعبان قد اكتفيا بالتدريبات البدنية الخفيفة خلال مران الأمس بعد العودة من بلادهما عقب مشاركتهما في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

و ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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