مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ 2018-10-20 لايف الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ 2018-10-20 كاملة الدوري الانجليزي
التشكيل المتوقع:
من المنتظر أن يبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من كلا من: ديفيد دي خيا- لوك شاو - كريس سمولينج - إيريك بايلي - آشلي يونج- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتوميناي- أليكسيس سانشيز - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد.
وسيخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: كيبا آريزابالاجا- ماركوس ألونسو - دافيد لويز - أنطونيو روديجير - سيزار آثبليكويتا- روس باركلي - جورجينيو - نجولو كانتي- إيدين هازارد - أوليفييه جيرو – ويليان.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ 2018-10-20 كاملة الدوري الانجليزي
معلومات عن المباراة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد :
يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويقدم الفريق أداءً سيئاً جدًا في المباريات الأخيرة باستثناء مباراة نيوكاسل الذي حقق الفوز فيها، وسيسعى أبناء مورينيو إلى عبور عقبة البلوز القادم بقوة هذه الموسم ليكتسب الثقة من جديد ويسعد عشاقه وجماهيره، وجعل قمة الجولة في البريميرليج بدايةً مميزةً يستعيد بها السبيشيال وان درب الانتصارات الذي تعود عليه الموسم الماضي.
بينما يدخل تشيلسي هذا اللقاء وفي رصيده 20 نقطة، وهو أحد أضلاع مثلث الصدارة رفقة مانشستر سيتي وليفربول، وسيسعى ساري إلى استغلال التخبط المتواجد داخل جدران الأولد ترافورد، وذلك بتحقيق انتصار يضمن له الانفراد بالمركز الأول، أو على الأقل مواصلة الشراكة عليه مع السيتيزنس والريدز في حال انتصارهما في مباراتيهما في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ 2018-10-20 كاملة الدوري الانجليزي
في مواجهة نارية يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا صعب النال أمام نظيره تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.
تشيلسي Vs مانشستر يونايتد.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 9).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : ستامفورد بريدج .
المعلق : يوسف سيف .
موعد المباراة :
2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
1:30 مساءاً بتوقيت مصر .
2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
2:30 مساءاً بتوقيت العراق .
1:30 مساءاً بتوقيت السودان .
2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
12:30 ظهراً بتوقيت تونس .
12:30 ظهراً بتوقيت الجزائر .
12:30 ظهراً بتوقيت المغرب .
3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
2:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
2:30 مساءاً بتوقيت قطر.
11:30 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .