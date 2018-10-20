توقعات سعر النفط الخام اليوم وغدا

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.





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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبيرعليه.





استقرت أسعار النفط، عند نفس معدلات إغلاق أمس، حاذية حذو ارتفاع طفيف في أسواق الأسهم، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة بفعل توقعات ضعيفة لنمو الطلب على الخام، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 17 سنتا لتبلغ عند التسوية 80.43 دولار للبرميل.



