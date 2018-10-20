كليب "إلى كل اللي بيحبوني" لـ إليسا يتخطى 17 مليون مشاهدة

تخطى فيديو كليب الفنانة إليسا "إلى كل اللى بيحبونى"، الـ17 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقد كشفت إليسا خلاله إصابتها بمرض السرطان.





وقد صلت الفنانة إليسا مطار القاهرة، أمس الأربعاء، بصحبة مدير أعمالها أمين أبى ياغى، وكان فى استقبالهما منظم الحفلات وليد منصور.





وتحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا بإحدى الجامعات بالمنصورة يوم 19 أكتوبر، ويعد الحفل الأول فى مصر بعد طرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، الذى كشفت خلاله إصابتها بمرض السرطان.





ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها الجديد، وأغانى أخرى يعشقها الجمهور.