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ضاحي خلفان: عدالة السعودية ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
ضاحي خلفان: عدالة السعودية ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي
ضاحي خلفان
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دافع ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن موقف السعودية، بعد إعلانها في وقت متأخر من أمس الجمعة، عن مقتل الصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي، داخل قنصليتها في اسطنبول.

وغرد خلفان على حسابه في تويتر: "المملكة طالبت الجميع بانتظار نتائج التحقيق… واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي… رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان… وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولفت ضاحي خلفان إلى أن أحد المغردين يقول إنه مضى 33 عاما على مقتل الشيخ سحيم رحمه الله والفاعل ما زال مجهولا.

بعدها، أعاد ضاحي خلفان نشر تغريدة سابقة له بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، والتي جاء فيها: "أزمة اختفاء خاشقجي خروج مسؤول رفيع من أحد الطرفين ينفي أو يؤكد حالة جمال.. يكون قد أنهى الأزمة.. أما ترك الأمر على هذا الحال فهو إدارة من أجل استمرار الأزمة".

وكانت السعودية أعلنت رسميا أمس الجمعة، مقتل خاشقجي بعد اختفاء الصحفي السعودي المعروف داخل قنصليتها في إسطنبول منذ 2 إكتوبر الجاري، بعدما دخل إليها للحصول على وثائق لإتمام زواجه.

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