أحمد علاء يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

انتظم أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الصباحي للفريق الأحمر المقام اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وعاني علاء من الإصابة بكدمة خلف الركبة تعرض لها خلال احدى تدريبات الفريق الأحمر الأسبوع الماضي، حيث أدى تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة.





ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.