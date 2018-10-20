شاهد مباراة تشيلسي اليوم (بدون تقطيع) | رابط "يلا شوت" بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الدوري الانجليزي | سريع

معلومات عن المباراة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد :

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويقدم الفريق أداءً سيئاً جدًا في المباريات الأخيرة باستثناء مباراة نيوكاسل الذي حقق الفوز فيها، وسيسعى أبناء مورينيو إلى عبور عقبة البلوز القادم بقوة هذه الموسم ليكتسب الثقة من جديد ويسعد عشاقه وجماهيره، وجعل قمة الجولة في البريميرليج بدايةً مميزةً يستعيد بها السبيشيال وان درب الانتصارات الذي تعود عليه الموسم الماضي.

بينما يدخل تشيلسي هذا اللقاء وفي رصيده 20 نقطة، وهو أحد أضلاع مثلث الصدارة رفقة مانشستر سيتي وليفربول، وسيسعى ساري إلى استغلال التخبط المتواجد داخل جدران الأولد ترافورد، وذلك بتحقيق انتصار يضمن له الانفراد بالمركز الأول، أو على الأقل مواصلة الشراكة عليه مع السيتيزنس والريدز في حال انتصارهما في مباراتيهما في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.