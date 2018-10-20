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تحرير 1342 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
تحرير 1342 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية. 


وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 1298 مخالفة انتظار خاطئ، 16 بدون قيادة، 24 بدون تسيير، 18 سحب دراجة بخارية، 1342 متنوع، 1579 نـمــوذج 125، 92 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 93 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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