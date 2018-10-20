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"الطريق إلى الشهادات المهنية في المحاسبة والمراجعة".. ورشة عمل بـ"تجارة شمس"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
الطريق إلى الشهادات المهنية في المحاسبة والمراجعة.. ورشة عمل بـتجارة شمس
جامعة عين شمس - أرشيفية
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آية حمروشي
 
ينظم برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان "الطريق إلى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة".

يأتي ذلك بحضور الأستاذ حازم عبد التواب، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس لجنة القيد، وا.د أحمد محمد عبد المجيد، وكيل كلية الإدارة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة الأمريكية، وأستاذ المحاسبة المالية، تحت إشراف د. فريد محمد فريد، المنسق الأكاديمي لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

ويقام البرنامج، السبت 27 أكتوبر الجاري، في تمام الثالثة عصرًا، بقاعة ا. د علي لطفي.
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