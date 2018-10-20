تدريبات بدنية للاعبي الأهلي تحت قيادة ليندمان

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.









وقاد الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال التدريبات البدنية للفريق الأحمر، والتي استمرت لمدة 20 دقيقة، حرص خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وقوة التحمل.









ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



