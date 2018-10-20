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نيكي هيلي: إيران مستمرة في تجنيد الأطفال للقتال خارج الأراضي الإيرانية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
نيكي هيلي: إيران مستمرة في تجنيد الأطفال للقتال خارج الأراضي الإيرانية
نيكي هيلي
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وكالات
 

قالت نيكي هيلي مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن إيران مستمرة في تجنيد الأطفال للقتال خارج الأراضي الإيرانية.

 

ووفقاَ للعين الإخبارية ، أضافت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة ستقوم بأقصى ما في وسعها لمنع وصول الأموال إلى النظام الإيراني.

 

وتستخدم إيران ورقة الأطفال في الحروب التي تخوضها خارج أراضيها، من خلال تجنيدهم وتدريبهم على يد مليشيات مسلحة في العراق واليمن.

 

المزيد عن: نيكي هيلي خارج الأراضي الإيرانية تجنيد الأطفال القتال إيران
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