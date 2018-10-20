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أحمد الكأس: جيل 90 لم يحصل على فرصته كاملة (فيديو)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:41 ص
أحمد الكأس: جيل 90 لم يحصل على فرصته كاملة (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
قال أحمد الكأس نجم المنتخب المصري في فترة التسعينات، إن ارتباطه بمدينة الإسكندرية السبب الحقيقي في عدم قبوله أي عروض تدريبية.

وأضاف الكأس، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "ملعب البلد"، على قناة صدى البلد، أن المنتخب الوطني لكرة القدم في فترة التسعينات لم يضم في صفوفه سوى لاعبان محترفان فقط في كأس العالم 1990، وهم مجدي عبد الغني ومجدي طلبة، في الدوري البرتغالي واليوناني على الترتيب.

وأكد أحمد الكأس نجم المنتخب المصري في فترة التسعينات، أنه في السابق لم يتواجد منصب مدير أعمال للاعب، يستطيع أن ينظم حياة اللاعب، كاشفا أن جيل 90 لم يحصل على حقه كاملا.
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