مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي رابط مباشر الآن بث حي Bein Sport | مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب بث مباشر (دون تقطيع)

يواجه فريق برشلونة، منافسه إشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يحمل لقبها فريق البارسا، الذي يدربه إرنيستو فالفيردي.

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قمة الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، تأتي في خضم موسم مزدحم بالمباريات، فالمباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين، فبرشلونة تراجع للمركز الثالث بعد أن ارتقى ديبورتيفو ألافيس للصدارة مؤقتا في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب سيلتا فيجو، أمس الجمعة، رافعا رصيده للنقطة السابعة عشر، في حين يمتلك إشبيلية 16 نقطة، يليه البارسا برصيد 15 نقطة.

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