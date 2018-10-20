ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عودة أصغر ملياردير فى أفريقيا فى تنزانيا بعد خطفه قبل أسبوع

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:41 ص
عودة أصغر ملياردير فى أفريقيا فى تنزانيا بعد خطفه قبل أسبوع
أصغر ملياردير فى أفريقيا
طباعة
وكالات
 

عاد أصغر ملياردير فى القارة الأفريقية إلى منزله سالما، بعد خطفه قبل أسبوع من شارع أمام فندق فخم فى تنزانيا، وذلك حسبما أعلنت الشركة التى يديرها اليوم السبت.

 

وكان محمد ديوجى الرئيس التنفيذى لمجموعة (إم.إي. تي.إل) البالغ من العمر 43 عاما قد خًطف لدى وصوله للقيام بتدريب بدنى فى مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا الأسبوع الماضي. وتقدر فوربس صافى ثروته بنحو 1.5 مليار دولار مما يجعله يحتل المركز السابع عشر بين أغنياء القارة الأفريقية كما أنه أصغر ملياردير بها.

 

ونقلت مجموعة (إم.إي. تي.إل) عنه قوله على تويتر "عدت لمنزلى سالما" دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن كيفية إطلاق سراحه.

 

ونقلت الشركة أيضا عنه شكره لمن عملوا على إطلاق سراحه بما فى ذلك الشرطة، وسبب خطف ديوجى ،عضو البرلمان السابق ،ذعرا فى تنزانيا لأنه أحد أبرز رؤساء الشركات.

 

وقال أيضا جنورى ماكامبا وزير البيئة التنزانى وزميل ديوجى السابق فى البرلمان على تويتر صباح السبت إنه تحدث معه وإنه بخير.

 

وأضاف أن الخاطفين أفرجوا عن ديوجى بإلقائه فى حقل فى الساعات الأولى من صباح السبت، وكانت أسرة ديوجى قد عرضت مليار شلن تنزاني( 44 ألف دولار) مكافأة لمن يدلى بمعلومات تؤدى لإطلاق سراحه.

 

وتعمل شركة (إم.إي. تي.إل) فى مجالات شتى مثل التصنيع والزراعة والنقل والبنية الأساسية والتصنيع الزراعى والاتصالات ويغطى نشاطها 11 دولة أفريقية.

 

المزيد عن: قبل اسبوع تنزانيا أصغر ملياردير فى أفريقيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 8:51:32 AM