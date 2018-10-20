مفاجأة.. نجم الزمالك السابق: الأوليمبي يستحق لقب نادي القرن (فيديو)

قال أحمد الكأس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك في فترة التسعينات، إن النادي الأوليمبي يستحق لقب نادي القرن نظرا لامتلاكه عديد ضخم من الميداليات الأوليمبية في المصارعة والملاكمة وألعاب القوى.





وأضاف الكأس، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "ملعب البلد"، على قناة صدى البلد، أن نادي الأوليمبي الذي بدأ في صفوفه له فضل كبير عليه في كونه أًصبح لاعب كرة قدم مشهور.





وأكد أحمد الكأس نجم المنتخب المصري لكرة القدم في فترة التسعينات، أن النادي الأوليمبي أخرج بطولة الدوري من القاهرة وحصد لقبها في موسم 1965 -1966، مطالبا من الجميع التكاتف في النادي الأوليمبي حتى يعود إلى سابق عهده في عصره الذهبي.