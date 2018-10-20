بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي لايف
السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
يواجه فريق برشلونة، منافسه إشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يحمل لقبها فريق البارسا، الذي يدربه إرنيستو فالفيردي.
بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي لايف
قمة الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، تأتي في خضم موسم مزدحم بالمباريات، فالمباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين، فبرشلونة تراجع للمركز الثالث بعد أن ارتقى ديبورتيفو ألافيس للصدارة مؤقتا في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب سيلتا فيجو، أمس الجمعة، رافعا رصيده للنقطة السابعة عشر، في حين يمتلك إشبيلية 16 نقطة، يليه البارسا برصيد 15 نقطة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي لايف
تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة 20:45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 21:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 20:45 مساء بتوقيت سوريا، 20:45 مساء بتوقيت الأردن، 22:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3، وسيعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي.
بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي لايف
وكان زملاء الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عادوا من ميدان فالنسيا بتعادل مثير في الجولة الماضية، أما إشبيلية تحت قيادة مدربه ماشين، فقد حقق الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1.
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