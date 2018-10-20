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ليفربول يواجه هيديرسفيلد في صدام مصري بنكهة إنجليزية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
ليفربول يواجه هيديرسفيلد في صدام مصري بنكهة إنجليزية
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره هيديرسفيلد تاون الذي يضم الدولي السابق رمضان صبحي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد "غالفارم"، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة اليوم الصدام الأول بين الثنائي رمضان صبحي ومحمد صلاح، بعدما انتقل الأول إلى هيديرسفيلد خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ستوك سيتي.

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل مواصلة المنافسة على قمة المسابقة، في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وتشيلسي على الصدارة.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق هيديرسفيلد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، تساعد الفريق في تحسين موقفه في جدول المسابقة.

وستشهد مباراة اليوم تواجد الثنائي محمد صلاح ورمضان صبحي مع فريقهما بعدما تعافى الثنائي من الإصابة.

وغاب "صلاح" عن مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد سوازيلاند، خارج الديار، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة في لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ولم يشارك رمضان منذ ظهوره في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي يوم 19 أغسطس الماضي بالدوري، وغاب بسبب الإصابة، ويأمل اللاعب المصري صاحب الـ21 عاماً في الظهور من جديد.

يدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما يقع هيديرسفيلد في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.
المزيد عن: محمد صلاح ورمضان صبحي محمد صلاح رمضان صبحي تشيلسي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أخبار الدوري الإنجليزي
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