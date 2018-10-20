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أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم السبت 20 - 10 - 2018

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم السبت 20 - 10 - 2018
سيارات - أرشيفية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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الاتحاد السكندري
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بتروجيت
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تشيلسي
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مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
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16:00
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بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
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16:00
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برايتون
وست هام يونايتد
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16:00
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توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
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16:00
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واتفورد
كارديف سيتي
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16:00
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فولهام
بورنموث
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16:00
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ساوثهامتون
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ليفربول
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13:00
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ليفانتي
فالنسيا
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16:15
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ليجانيس
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18:30
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إشبيلية
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سبال
يوفنتوس
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18:00
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جنوى
أودينيزي
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x
20:30
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نابولي
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شتوتجارت
-
x
15:30
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