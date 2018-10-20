العبادي: الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها

أكد رئيس الوزراء العراقى المنهية ولايته حيدر العبادى، الجمعة، أن الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك.

وقال المكتب الإعلامى للعبادى ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية " إن الحكومة مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الاعمال وتمشية الامور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة".

وأضاف المكتب أنه "انطلاقا من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانونى فان مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذى وجدت من أجله فى تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الامنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك فى مجال استكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التى تندرج فى اطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات".