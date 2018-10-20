مدرب نيوكاسل يعلن عدم جاهزية "روندون" في مواجهة برايتون

أوضح رافا بينتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن اللاعب سالمون روندون شارك في جزء من التدريبات ولكنه ليس متاح، وكلارك يحتاج للتعافي قليلًا لكنه أيضًا غير متاح ، ودوميت تدرب بشكل طبيعي لذا يجب أن يكون في أفضل حال.

وأضاف بينتيز خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام برايتون قائلاً: "الاسبوع القادم هو اسبوع مهم جدًا، طريق الدوري طويل جدًا، لدينا مباراة واحدة فقط في الاسبوع إلا في بعض الحالات، أنا متفائل و واقعي، في الموسم الماضي اثبتنا أننا نستحق الترتيب العاشر، اثق بأننا نستطيع فعلها مجددًا".

وواصل: "تحدثت مع لي تشارنلي هذا الاسبوع، لكن عادة ما اتحدث مع تشارنلي، تحدثت مع ستيفي نيكسون أيضًا، لا اعلم ميزانية الفريق في يناير، لكنها ليست مشكلة، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ما نريد تحقيقه".

وعن مباراة فريقه مانشستر يونايتد .. أجاب بينتيز: "حللنا مباراة مانشستر يونايتد وإلى حد كبير كانت إيجابية، نعلم ما فعلنا بشكل صحيح وبشكل خاطئ، نحن قادرين على تكرار ذلك بشكل جيد ضد فريق يمتلك هذه الجودة، إذا استمرينا في عمل ذلك سنحقق نتائج جيدة".