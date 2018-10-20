بينتيز قبل لقاء برايتون: يجب علينا أن نكون متحدين

كشف رافا بينتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن الفوز الأول دائمًا ما يكون مختلف، وعندما يحقق فريقه الفوز سيمتلك ثقة أعلى وسيكون من السهل التعامل مع الجماهير، لأن الجمهور لديهم شيء لإثباته، وهو إثبات أن برونو [مدافع برايتون] على خطأ، مشددًا على أنهم يهتمون ويعرفون أن اللاعبين يهتمون بهم، ولذا فإن الجماهير من نقاط قوة نيوكاسل.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي، قال برايتون: "الجماهير تدرك أن اللاعبين يحتاجون الدعم ،إذا كنا متحدين كما كنا في وقت سابق ،يمكننا أن نعمل بشكل ممتاز و نمتلك الثقة لبقية الموسم ،لدي ثقة أن بامكاننا تحقيق الفوز، أنا لا أستطيع رؤية مستقبل هذه المباراة، من الواضح ما يجب علينا القيام به".

وبسؤاله عن الانفاق في سوق الانتقالات.. قال بينتيز: "خلال مسيرتي كاملة ، حتى مع فرق المقدمة ، لم نكن من الفرق التي تصرف كثيرًا ، فرق كثيرة أخرى دفعت الكثير من المال هذا الموسم ، الاجواء هادئة هنا واللاعبين يعرفون الطريق الصحيح للعمل الشاق ".

واختتم تصريحاته قائلاً: "برايتون فريق جيد، لقد انفقوا العديد من المال ،يمتلكون مدرب رائع ولاعبين جيدين الذي يمتلكون الخبرة الان ، وظيفتي هي إبقاء المشجعين هادئين وجعلهم يؤمنون أننا يمكننا أن نلعب بشكل ممتاز ، يجب علينا تحليل اخطائنا ونبقى هادئين و كل شيء سيكون بشكل ممتاز".



