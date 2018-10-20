رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي | يلا شوت كورة لايف اون لاين

يلتقي فريق ريال مدريد مع ليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

معلومات عن مباراة ريال مدريد وليفانتي:

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز الاول له منذ قرابة شهر وتفادي أزمة حقيقية، حيث لايزال بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة يدفع ثمن رحيل هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فلم يفز في آخر ثلاث مباريات وتراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر.

وحقق الريال رقما سلبيا، حيث لم ينجح الملكي بهز شباك خصومه في آخر 6 ساعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة منذ عام 1985.

في حين يسعى ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر لتحقيق مفاجأة جديدة واستغلال حالة الريال في الفترة الأخيرة للتقدم في جدول المسابقة.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي:

قرر لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد استدعاء 20 لاعبًا يعسكرون هذه الليلة بالمدينة الرياضية التابعة للنادي، على أن يختار من بينهم التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة ليفانتي.

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجويلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

خط الهجوم: دياز، فينسيوس، فاسكيز، بيل، بنزيما.

تصريحات قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي:

قال فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن مواجهة ليفانتي: المواجهة ستكون مُعقدة، فالخصم لن يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نثبت قدراتنا منذ البداية، كان لدينا 14 يوما جيدة جدا للعمل، نرغب في تحقيق الانتصارات، والثقة بأنفسنا، وبهذا سنحصد الألقاب، وهدفنا هو الفوز بجميع المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.