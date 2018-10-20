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تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد في قمة ملتهبة.. والمان سيتي يواجه بيرنلي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:08 ص
تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد في قمة ملتهبة.. والمان سيتي يواجه بيرنلي
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على استاد ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجول التاسعة للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق تشيلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وحصد نقاط اللقاء الثلاثة للحفاظ على صدارة المسابقة في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي وليفربول.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب.

يدخل فريق تشيلسي اللقاء في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وفي نفس الجولة يلتقي فريق مانشستر سيتي مع بيرنلي، ونيوكاسل يونايتد مع برايتون، ووست هام يونايتد مع توتنهام، وولفرهاميتون مع واتفورد، وكارديف سيتي مع فولهام، وبورنموث مع ساوثهامتون.
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