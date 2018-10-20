عاجل.. "الأرصاد" تكشف حقيقة وقوع تسونامي في مصر

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، صحة ما تردد عن تعرض مصر لتسونامى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ليس له أساس من الصحة، والهدف منه إثارة البلبلة داخل البلاد.





وأوضح عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس، أن التسونامي يحدث في الدول المطلة على المحيطات مثل "اليمن سلطنة عمان، ومصر" لا يمكن أن تتعرض لمثل هذه الأمواج.





وأكد أن السيول التي تتعرض لها البلاد تكون فى فصل الخريف وليس في الشتاء، وأطلقت إنذارًا مبكرًا للمحافظات كافة ومؤسسات الدولة، لتطهير وتنظيف مخرات السيول.



