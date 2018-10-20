كورة ستار مشاهده مباراه رونالدو أمام جنوى بث مباشر

يخوض نادي يوفنتوس مواجهة جديدة تقربه من المحافظة على لقب الدوري الإيطالي، حيث يستقبل نظيره جنوى، مساء اليوم السبت، في الأسبوع التاسع من بطولة الكالتشيو، في المواجهة التي سيحتضنها ملعب "أليانز ستاديوم" ملعب تورينو عبر بي إن سبورت اتش دي.





وتنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 4 موقعة يوفنتوس وجنوى، بمشاركة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الهواء مباشرة بجودة ممتازة بتعليق علي محمد علي، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة (توقيت مكة المكرمة)، الثامنة مساء (توقيت أبو ظبي)، السادسة مساء (توقيت مصر).



ويبتعد يوفنتوس تحت قيادة مدربه ماسمليانو أليجري، عن منافسيه في صدارة الكالتشيو، برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني نابولي و8 نقاط عن صاحب المركز الثالث انتر ميلان.



ويحتل جنوى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حيث أن الفريق لا يعرف التعادل هذا الموسم فقبل الجولة التاسعة، حقق الفوز في 4 مواجهات وخسر في 3 مباريات، وله مباراة مؤجلة.



ويعول مدرب جنوى على لاعبه ومهاجمه المتألق كريستوف بياتيك، الذي يعتلي صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، أما يوفنتوس فيأمل أن يكون نجمه البرتغالي رونالدو في قمة عطائه لقيادة السيدة العجوز لعبور المباراة بأمان.

