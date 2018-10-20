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يخوض نادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه المحنك خورخي جيسوس، واحدة من الاختبارات القوية أمام الشباب، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في البطولة التي يطلق عليها هذا الموسم "دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري، ومشاركة عدد من اللاعبين المميزين كالإماراتي الموهوب عمر عبد الرحمن والفرنسي جوميز.





ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 6 عن المتصدر النصر الذي حقق فوزا مهما في الجولة الجارية على حساب نظيره الباطن بهدفين دون رد، في حين يحتل الشباب المركز السابع برصيد 9 نقاط وفي حال حقق الفوز سيقفز للمربع الذهبي ويتساوى مع الهلال بنفس الرصيد.





مباراة الهلال أمام الشباب ستقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والأردن وسوريا وفلسطين، عبر قناة KSA Sport HD 1، وتطبيق دوري بلس، وتعليق مميز للمعلقين عيسى الحربين وفارس عوض.





بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم | مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر كورة لايف