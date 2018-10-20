  شاهد  Ksa الآن.. مباراة الهلال والشباب (بث مباشر)| مشاهدة مباراة الهلال والشباب (شاهد الهلال الآن)

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بطاقة مباراة الهلال والشباب اليوم





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موعد مباراة الهلال والشباب اليوم





البطولة : الدوري السعودي





القنوات الناقلة: KSA SPORTS 1 – السعودية الرياضية 1





معلق المباراة : عيسي الحربين – فارس عوض





الساعة : 18:45 مساءًا بتوقيت مصر





الساعة : 19:45 مساءًا بتوقيت السعودية









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