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يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز
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يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز


يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" موقعة تشيلسي "صاحب الارض"، ونظيره مانشستر يونايتد، والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله لقبه في الموسم الماضي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد موقعة تشيلسي ومانشستر يونايتد واحدة من أهم ديربيات الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه نظرا لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى، بين عملاقي البطولة الإنجليزي، مانشستر يونايتد ونظيره تشيلسي، حيث ستكون المباراة متاحة عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي، وتحديدا قناة Bein Sports HD 2، مع وجود استوديو تحليلي مميز، يضم نخبة من كبار المحللين في العالم العربي ومن بينهم النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 9).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : ستامفورد بريدج .
المعلق : يوسف سيف .

يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز
موعد المباراة : 
2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
1:30 مساءاً بتوقيت مصر .
2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
2:30 مساءاً بتوقيت العراق .
1:30 مساءاً بتوقيت السودان .
2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
12:30 ظهراً بتوقيت تونس .
12:30 ظهراً بتوقيت الجزائر .
12:30 ظهراً بتوقيت المغرب .
3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
2:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
2:30 مساءاً بتوقيت قطر.
11:30 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويحتل تشيلسي، تحت القيادة الفنية لماوريتسيو ساري، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر مانشستر سيتي، لكن الاخير بتفوق بفارق الأهداف، ونفس رصيد فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، صاحب المركز الثالث، أما مانشستر يونايتد الذي يعاني منذ بداية الموسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، فيأتي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
يلا شوت ..مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز



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