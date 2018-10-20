افتتاح المعرض الوطني للكتاب التونسي وتكريم ثلّة من الشخصيات الأدبية

افتتحت، مساء الجمعة بمدينة الثقافة، الدورة التأسيسية للمعرض الوطني للكتاب التونسي، تحت شعار "الكتاب التونسي يجمعنا"، وذلك بمشاركة ما لا يقلّ عن 76 دار نشر تونسية ستعرض حوالي 45 ألف عنوان في مختلف المجالات. وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، بحضور كتّاب وناشرين وعدد من أعضاء البرلمان.





وأكّد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام، على أن بعث تظاهرة وطنية تُعنى بالكتاب تندرج ضمن سياسة كاملة تتعلّق بإسناد سوق الكتاب، مضيفا أن هذا المعرض هو دعم لصناعة الكتاب وتمكين الفاعلين في هذا القطاع للترويج لإصداراتهم وإبداعاتهم.





وأفاد بأن هذا المعرض الوطني للكتاب التونسي الذي تحتضنه مدينة الثقافة، سيكون منطلقا نحو بعث معارض للكتاب في الجهات.





وثمّن المدير العام للمعرض الوطني للكتاب التونسي منصور مهني تأسيس هذه التظاهرة، معتبرا إياها بادرة لدعم الكتاب التونسي والناشرين، وفرصة للترغيب في القراءة. وعبّر، في كلمة مقتضبة ألقاها في افتتاح المعرض، عن أمله في أن تتواصل جهود الدولة في دعم الكتاب لتتواصل معها الحركية الثقافة. ودعا مختلف القوى الوطنية إلى دعم الكتاب التونسي والترويج له.





وقال رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد صالح معالج إن المعرض يعدّ إنجازا للكتاب التونسي وفخرا للكتّاب والناشريين التونسيين يوفر لهم الفرصة لعرض إصداراتهم. وعبّر عن أمله في أن يلقى الكتاب التونسي رواجًا كبيرا لدى التونسيين كالذي يلقاه لدى القرّاء العرب المهتمين بالكتاب التونسي في المعارض العربية.





أمّا رئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح الدين الحمادي، فقد وصف هذه التظاهرة بالمهمة للكتّاب وللناشرين والقرّاء، قائلا إنها مناسبة لتكريم الكتّاب التونسيين وإعلاء شأن الكتاب التونسي.





وتولّى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بالمناسبة تكريم أربع شخصيات أدبية هم: الأديب عبد الواحد براهم والأديبة مسعودة أبو بكر والشاعرة فوزية العلوي، بالإضافة إلى شاعر المناجم محمد عمار شعابنية.





وتتواصل فعاليات الدورة الأولى للمعرض الوطني للكتاب التونسي إلى يوم 28 أكتوبر الحالي، حيث سيتمّ خلال اليوم الختامي للمعرض توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعرض الوطني للكتاب التونسي "الإبداعي" و"الفكري" و"الموجه للطفل" و"المترجم". ورصد المنظمون 40 ألف دينار للفائزين إذ تبلغ قيمة كلّ جائزة منها 10 آلاف دينار.





وأعدّ المنظمون مجموعة من الندوات المتعلّقة بصناعة الكتاب وترويجه في تونس، من ضمنها محاور "رهانات القصّة القصيرة في تونس" و"الكتاب الموّجه للطفل في تونس: إبداعا وصناعة" و"دعم الكتاب التونسي بين الموجود والمنشود" و"الكتاب العلمي بين الفضاء الجامعي والفضاء العام".





وسيحظى روّاد المعرض بمجموعة من الورشات في اختصاصت عديدة منها "الشريط الكرتوني" و"فنون الخزف" و"السينما" و"المسرح و"الخط العربي" و"الشعر الشعبي".





وتنتظم على هامش هذه الدورة عروض موسيقية بالتعاون مع قطب الموسيقى والأوبرا، وكذلك عروض سينمائية بالتعاون مع المكتبة السينمائية التونسية.





تجدر الإشارة إلى أن الدخول مجاني للعموم لمواكبة المعرض بمدينة الثقافة. وسيحظى الزوار بتخفيضات هامة على السعر الحقيقي المثبت على الغلاف. (وات)