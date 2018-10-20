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فوز فيلم "سرب حمام" بالجائزة الأولى في مهرجان الكويت السينمائي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:45 ص
فوز فيلم سرب حمام بالجائزة الأولى في مهرجان الكويت السينمائي
مهرجان الكويت السينمائي
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الفجر الفني
 

اسدل مهرجان الكويت السينمائي، الستار على دورته الثانية، حيث فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فليم "سرب حمام"، للمخرج رمضان خسره.

"وسرب حمام"، بطولة داود حسين ومشاري المجيبل ومحمد أكبر ويوسف الحشاش وبدر الشعيبي وبشار الشطي وجمال الردهان وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة وتصبح أمام خيارين، إما القتال أو الاستسلام.

أما المركز الثاني، فاز بيها فيلم "عتيج"، للمخرج أحمد خلف بينما فاز بالمركز الثالث فيلم "صحوة" للمخرج محمد صلاح المجيبل.

وبلغ إجمالي قيمة جوائز هذه المسابقة 54 ألف دينار كويتي (نحو 178 ألف دولار) مقسمة إلى 29 ألف دينار للمركز الأول و14 ألفا للمركز الثاني و11 ألفا للمركز الثالث.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول فيلم "الغرفة" للمخرج عمار الموسوي بينما فاز بالمركز الثاني فيلم "حاتم صديق جاسم" للمخرج أحمد إيراج ونال المركز الثالث فيلم "كومبارس" للمخرج عبد العزيز البلام.

فيما منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لفيلم (بيت أبوي) للمخرجة نورة المسلم.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والباحث الكويتي عامر التميمي وعضوية المخرج البحريني بسام الذوادي والناقد المصري طارق الشناوي والممثلة الأردنية نادرة عمران.

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